Ich möchte mich bei den Organisatoren für diese antiimperialistische Veranstaltung bedanken, die hier und heute wichtig ist, weil die deutsche Regierung Politik gegen ein Land betreibt, das für uns ein Bruderland ist. Wir sind deshalb hier, um zu sagen: Wir sind Venezuela! Wir sind solidarisch mit diesem für die Welt so wichtigen Volk.

Ich arbeite für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und leite in deren Bundesverwaltung den Bereich Einzelhandel. Heute spreche ich allerdings nicht für die Gewerkschaft, sondern als Privatperson. Das war in früheren Zeiten einmal anders. Damals stellten sich die Gewerkschaften noch an die Seite der Länder, die von Krieg bedroht waren. Es wäre höchste Zeit, dass der DGB und die Einzelgewerkschaften hier wieder klar Position beziehen.

Es ist noch nicht lange her, dass wir uns als Gewerkschaften zum Beispiel mit der Sandinistischen Revolution in Nicaragua solidarisiert haben. Als wir mit Brigaden dort waren, um dem US-Imper...