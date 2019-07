»Wir sind die Mehrheit«

Vielen Dank, dass Ihr uns eingeladen habt. Dies ist ein Kampfabend gegen den Imperialismus, damit es auch Donald Trump im Weißen Haus in Washington hört: Hände weg von Venezuela! Yankees Go Home! Gerade angesichts der vielen Fake News, die über Venezuela und unseren Kampf, über die Regierung und unseren Präsidenten Nicolás Maduro verbreitet werden, müssen sie merken, dass sich nicht nur in Venezuela, sondern überall auf der Welt Solidarität und Widerstand zeigen.

Wenn wir von Lateinamerika sprechen, ist es wichtig zu beachten, dass die Außenpolitik der Vereinigten Staaten seit 200 Jahren der selben Linie folgt. Es begann 1823 mit der Monroe-Doktrin und der Losung »Amerika den Amerikanern«. Heute heißt sie: Die ganze Welt den Amerikanern, oder »America First«. Das bedeutet, dass die Elite der USA – nicht das US-amerikanische Volk –, für sich das Recht in Anspruch nimmt, uns auszubeuten und über uns zu bestimmen.

Im 19. Jahrhundert entstand auch die Doktrin...