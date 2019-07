Preise schwappen über

Der Wohnungsmarkt ist gespalten, wie neue Untersuchungen zeigen. Einmal stehen die sogenannten Bestandsmieten den Neuverträgen gegenüber. Zum anderen gibt es deutliche Differenzen zwischen den Problemen der »großen Großstädte« mit mehr als 500.000 Einwohnern und den ländlichen Regionen.

Die Welt hatte am 6. Juli über eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IFD) berichtet. Im Auftrag der Wertgrund Immobilien AG hatte das Institut den »Mieterzufriedensheitsindex 2019« erstellt. »Die allermeisten Menschen wohnen nicht in großen Städten, sondern in Gebieten mit entspanntem Wohnungsmarkt«, fasste Thomas Petersen, Projektleiter beim IFD, die Ergebnisse zusammen.

Von einer »Zweiteilung« des Wohnungsmarktes sprach laut Welt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG. »Auf der einen Seite gebe es die Bestandsmieter mit erträglichen Mieten, die mit ihrer Situation größtenteils zufrieden sind«, sagte er weiter. Auf der anderen Seit...