Die letzte Mieterin

Die Geschichte eines Hauses ist die seiner Bewohner – die Geschichte ihrer Freude, ihrer Feste, ihrer Trauer oder ihres Schmerzes. Des jungen Mannes in der kleinen Wohnung im Erdgeschoss zum Beispiel, der letztes Jahr nach einer schweren Krankheit im Krankenhaus starb, oder des Mieters im dritten Stock, dessen Einzimmerwohnung zu klein geworden war, nachdem er mit seiner Freundin ein Kind bekommen hatte, und der auszog. Was wird aber aus einem Haus, das keine Bewohner mehr hat? Was ist seine Geschichte dann, außer einer Chronik von Transaktionen? Von Käufer A zu Immobilienfirma B zur britischen Limited C und dann zu Immobilienhai D. Die notwendige Renovierung Mitte der Neunziger, dann 20 Jahre Verwahrlosung. Antrag auf Luxussanierung. Ausreißen der Böden, Abklopfen der Wände. Handwerker rein, Handwerker raus. Besuch vom Bauamt.

Das Hinterhaus der Neuen Hochstraße 51 in Berlin-Wedding stand aber nie komplett leer. Eine letzte Mieterin verfolgte stets aufme...