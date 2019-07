Reben unter Dampf

Ein Radweg führt durch die Geestlandschaft der Nordseeinsel Föhr. Grüne Wiesen liegen da, weites Land. Und plötzlich: ein Weinberg. Kein Hügel, sondern eine kompakte, flache Parzelle. Die Traubenstöcke stehen akkurat in Reih und Glied. Waalem nennt sich das Weingut, betrieben wird es von einem Landwirt und Viehzüchter. 2009 wurden die ersten Reben gepflanzt, zwei weiße Cuvées und ein Winzersekt sind im Angebot.

Weinbau in Nordfriesland? Das ist tatsächlich gar nichts so Außergewöhnliches mehr. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Weinanbaugrenze immer weiter nordwärts rückt. Früher markierte der 50. Breitengrad diese Grenze, weswegen er auch immer noch Weinäquator genannt wird, doch erfolgreiche Winzer gibt es längst auch in Schweden, Großbritannien und den Niederlanden. Rote Traubensorten wie Syrah oder Cabernet Sauvignon, die vor gar nicht so langer Zeit nur in Südfrankreich, Spanien oder Kalifornien in den Feldern standen, werden längst auch von deuts...