Zwischen den Mugeln

Im Weinkeller der Familie Kren kurz hinter Plac ist es angenehm kühl. Während sich draußen gewittrige Schwüle breit macht, sind es hier vielleicht gerade einmal zwölf Grad Celsius. Wir sind von Österreich mit dem Rad herübergekommen und freuen uns über die Abkühlung. Der kleine Keller steht voller Flaschen, die erst im vergangenen Monat abgefüllt worden sind: Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Gelber Muskateller, Chardonnay und Laski Rizling, wie der für die Südsteiermark typische Welschriesling in Slowenien genannt wird, ein trockener, grüngelber, frischer Wein, der dem deutschen Elbling verwandt ist. An der Wand hängen die Auszeichnungen der Landwirtschaftskammer. Neben ihnen ein Zertifikat von Lidl. Weinbauer Kren bewirtschaftet 15 Hektar. Seine Weine verkauft er an den lokalen Handel, an kleinere Gaststätten und eben auch an den mächtigen deutschen Discounter, der seit 2007 in Slowenien präsent ist. Das muss nicht bedeuten, dass die Weine schlecht wären....