Den Überblick bewahren

Das Konzept englischsprachiger »Brief histories« besteht darin, einen Überblick über ein bestimmtes Thema zu bieten, der sich an Studierende oder interessierte Laien richtet. Dabei liegt die Kunst nicht nur darin, genaue Kenntnis über den Sachverhalt und eine klare Vorstellung von der Gewichtung der Fakten zu haben, sondern auch, möglichst verständlich zu schreiben und trotzdem in der Fachterminologie präzise zu bleiben. Mit diesem Anspruch hat sich auch die Geschlechterforscherin Petra Unger an ihre »Kurze Geschichte der österreichischen Frauenbewegung« gewagt.

Sie beginnt den schmalen Band mit einem Rückblick auf die Unterdrückung der Frau im Christentum, von Thomas von Aquin bis in die Zeit der Aufklärung. Sie unterlässt es dabei nicht, auf wichtige Stimmen des Widerstandes gegen diese Ausgrenzung zu verweisen, wie die mittelalterliche Schriftstellerin Christine de Pizan und ihr »Buch von der Stadt der Frauen« oder die frühen Frauenrechtlerinnen Olympe...