»Frauen machen keine Filme«

Iris Gusner, Karola Hattop, Helke Misselwitz, Gitta Nickel, Evelyn Schmidt, Annelie Thorndike, Tamara Trampe – das sind die bekannteren Namen von Frauen, die in der DDR bei Spiel- und Dokumentarfilmen Regie geführt haben. Doch wer kennt zum Beispiel die erste DEFA-Spielfilmregisseurin, Bärbl Bergmann?

Vor einigen Jahren kamen die Herausgeber des schlicht »Sie« betitelten Bandes, die Filmwissenschaftlerin und Dramaturgin Cornelia Klauß und der Filmwissenschaftler und Publizist Ralf Schenk, auf den Gedanken, eine Liste aller DEFA-Regisseurinnen zusammenzustellen – und waren nach ersten Recherchen in Archiven und Anfragen bei Zeitzeugen überrascht, wie viele Namen gefunden wurden, »die wir gleichsam aus dem Dunkel der Geschichte geborgen haben«. So entstand die Idee für das Buch, an dem viele kompetente Leute (darunter Grit Lemke, F.-B. Habel und andere junge Welt-Autorinnen und Autoren) mitgewirkt haben.

Abgedeckt wird der Zeitraum zwischen 1946 und 1992, i...