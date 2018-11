»Wichtig ist der Austausch«

Behinderung ist in Deutschland mit einem Armutsrisiko verbunden. Woran liegt das?

Der Anteil der Erwerbslosen ist bei Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung um mindestens zwei Drittel höher als bei denen ohne Behinderung. Bei Menschen, die mehr als 18 Monate ohne Arbeit sind, schwankt die Quote zwischen 25 bis 35 Prozent: Jeder dritte Langzeitarbeitslose hat eine Beeinträchtigung. Die Bundesregierung schafft kaum Anreize für die Arbeitsagenturen, die Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Am fehlenden Geld liegt es nicht: Betriebe mit 20 Mitarbeitern, die die vorgeschriebene Quote von mindestens fünf Prozent Beschäftigten mit Schwerbehinderung nicht erfüllen, müssen monatlich bis zu 320 Euro für jeden nicht entsprechend besetzten Arbeitsplatz an die Integrationsämter zahlen. Es wäre möglich, Arbeitgeber zu fördern, die behinderte Menschen einstellen, allerdings wird das kaum bekanntgemacht. Das Geld, das zur Verfügung steht, wird nur in relativ geringe...