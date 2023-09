Victor Jaras Tochter Amanda Jara erstmals auf Vortragstour in Europa

Victor Jara Vive! Venceremos!

Felsenkeller Leipzig initiiert vom 19.9.2023 bis zum 24.9.2023 eine Tour des Gedenkens mit Amanda Jara und Yolanda Marvel anlässlich des 50. Todestages des chilenischen Sängers Victor Jara.

Vor 50 Jahren, am 11. September 1973, putschte in Chile das Militär gegen den demokratisch

gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Die von Augusto Pinochet geführte

und den USA protegierte Junta errichtete eine Militärdiktatur, die bis 1990 herrschte.

Fünf Tage nach dem Putsch wurde der legendäre Folksänger, Theaterregisseur, Schriftsteller,

Lehrer und Kommunist Victor Jara, der mit seiner Musik Präsident Allende unterstützt hatte,

im Estadio Chile in Santiago von Putschisten gefoltert und im Alter von 40 Jahren brutal

ermordet.



Pinochets Mördern gelang es allerdings nicht, die Erinnerung an Víctor Jara auszulöschen. Das

Stadion trägt heute seinen Namen und seine Lieder sind noch immer weit über sein

Heimatland hinaus sehr lebendig.



Anlässlich des 50. Jahrestages der chilenischen Tragödie besucht die Tochter des Künstlers

Amanda Jara zusammen mit der Musikerin Yolanda Marvel die Bundesrepublik für eine Tour

des Gedenkens. Auf Einladung des Felsenkellers Leipzig werden beide Frauen vom 19. bis 24. September in insgesamt sechs Städten (Frankfurt am Main, Hamburg, Chemnitz, Leipzig, Berlin und Cottbus) auftreten und erstmals gemeinsam in Deutschland an das bewegte Leben und reiche Schaffen von Víctor Jara erinnern. Der Blick geht dabei natürlich nicht nur zurück, sondern wird auch auf die aktuelle politische Situation im Land ausgerichtet, die nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum im September 2022 sehr angespannt ist.



Amanda Jara dazu: »Wir freuen uns sehr auf diese Tour. Nach dem Sturz Allendes war die

Solidarität mit dem chilenischen Volk in der BRD, noch mehr aber in der DDR sehr groß. Das

haben wir auch nach einem halben Jahrhundert keineswegs vergessen. Viele Landsleute

fanden hier eine neue Heimat und leben mit ihren Nachkommen teilweise noch immer in

Deutschland. Mit unseren Auftritten wollen wir aber natürlich vor allem das deutsche

Publikum mit dem Werk meines Vaters und damit zugleich mit der revolutionären Geschichte

und Gegenwart Chiles näher vertraut machen.«



Die vom Förderverein Felsenkeller Leipzig initiierte Tour des Gedenkens von Amanda und

Yolanda wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt und der Tageszeitung »junge

Welt« als Medienpartner begleitet. Wie die lebendige Erinnerung an Rosa Luxemburg zählt

ein waches Geschichtsbewusstsein zu den Markenzeichen des Hauses



Presseanfragen:

joerg.folta@felsenkeller-leipzig.com

19.9.2023 Frankfurt/Main

20.9.2023 Hamburg

21.9.2023 Chemnitz

22.9.2023 Leipzig - Felsenkeller

23.9.2023 Berlin

24.9.2023 Cottbus