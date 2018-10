Schädliche Spaltung

Haben sich nicht aufs Abstellgleis schieben lassen: Die Stahlkocher von »Ilva« behalten ihre Löhne und den Kündigungsschutz (Tarent, 21. September) Foto: Alessandro Bianchi /REUTERS

Am 6. September haben die Gewerkschaftsverbände in Italien ein Abkommen mit Arcelor-Mittal unterschrieben. Der transnationale Konzern ist der neue Eigentümer von »Ilva«, des größten Stahlwerks Europas im süditalienischen Tarent. Im Jahr 2012 hatte der Staat den Industriekomplex übernommen, um die Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen und die Arbeitsplätze zu sichern. »Ilva« besteht aus insgesamt vier Fabriken, produziert jährlich etwa 5,8 Millionen Tonnen Stahl, beschäftigt 13.700 Menschen und war bereits kurz davor zu schließen. Nach monatelangen Verhandlungen haben die Stahlkocher nun einen Erfolg erzielt: Alle Arbeiter werden vom neuen Eigentümer ohne Gehaltsreduzierung übernommen, und in den neuen Arbeitsverträgen bleibt der Artikel 18 erhalten. Dieser schützt abhängig Beschäftigte vor diskriminierenden und nicht gerechtfertigten Kündigungen.

Für viele wird diese Nachricht nichts Außergewöhnliches beinhalten. Blickt man jedoch zurück, wird deutlich, dass das Abkommen ein echter Lichtblick ist. Während in Italien seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise immer mehr Betriebe schließen, die offizielle Erwerbslosenquote bei 9,7 Prozent liegt (unter Jugendlichen gar bei 31 Prozent), die Prekarisierung der Arbeit zunimmt und die Parteien seit Jahren versuchen, den Arbeitsmarkt zu deregulieren, ist die Vereinbarung mit dem Stahlriesen ein Zeichen der Stärke der Arbeiter und der Gewerkschaften.

Seit Beginn des neuen Jahrtausends hat es kontinuierlich Versuche gegeben, die Beschäftigtenorganisationen, die immer noch rund 16 Millionen Lohnabhängige repräsentieren, zu schwächen, ihnen ihre Rolle als Interessenvertreter abzusprechen und sie für die Wirtschaftskrise und deren Folgen verantwortlich zu machen. Damit fing für die Gewerkschaften eine neue Phase an.

Ende des alten Systems

Bis zum Sturz des alten Parteiensystems Anfang der 90er Jahre hatten die drei großen Dachverbände – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Unione Italiana del Lavoro (UIL) und Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) – eine unbestrittene Rolle im politischen System Italiens. Für die CGIL war die Kommunistische Partei (PCI), für die CISL die Christdemokraten (DC) und für die UIL die Sozialistische Partei (PSDI) der politische Bezugspunkt und Vermittler der jeweiligen Forderungen im Parlament.

Nach und nach traten jedoch neue Parteien auf, die ganz klar die Interessen der Unternehmer vertreten. Stellte Berlusconis »Forza Italia« zunächst einen Einzelfall dar, verstärkte sich diese Entwicklung immer mehr. Dies reichte bis zum sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) von Matteo Renzi, der gesetzliche Änderungen einführte, die den Arbeitsmarkt endgültig neoliberal umgestalteten. Die Gewerkschaften hatten Renzi und seine Demagogie unterschätzt, gar gehofft, in ihm ein neues Sprachrohr gefunden zu haben. Innerhalb kürzester Zeit wurde er jedoch zum Schutzpatron des Kapitals und prahlte damit, endlich das Tabu des Artikels 18 gebrochen zu haben. »Eine Regierung, die sich als links definiert, aber rechte Politik macht«, formulierte es Maurizio Landini, damals Generalsekretär der Metallergewerkschaft FOAM-CGIL, während einer Kundgebung gegen den »Jobs Act« im Oktober 2014 in Rom. Während CGIL und UIL den Generalstreik einberiefen, blieb die CISL der Regierung treu und suchte mit der Lupe die angeblich positiven Aspekte des Gesetzes.

Die Anfänge der zielgerichteten Politik zur Schwächung der Arbeiterrechte finden sich aber in der zweiten Amtszeit Berlusconis. So wurde 2001 im Parlament über die Änderung des Artikels 18 debattiert. Parallel hierzu wurde ein Abkommen über die Deregulierung der befristeten Verträge verabschiedet. Während CISL und UIL letzteres unterschrieben, rief die CGIL zu einer Großdemonstration für den Erhalt des Artikels 18 auf: Drei Millionen Menschen gingen in Rom auf die Straße, es folgte ein Generalstreik, zu dem alle Dachverbände aufriefen, und die Streichung des Artikels wurde erst einmal verworfen. Doch die Gewerkschaftsbewegung war offensichtlich gespalten.

CGIL isoliert

In den folgenden Jahren rief die CGIL immer öfter alleine zu Streiks und Demonstrationen auf, die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern wurden immer komplizierter. Mit Beginn der aktuellen Wirtschaftskrise verschärfte sich die Situation weiter. Dies lag oftmals daran, dass CISL und UIL kompromissbereiter waren, der kapitalistischen Losung »als erstes die Unternehmen retten« folgten und Verträge unterschrieben oder neue Gesetze guthießen, die nach Ansicht der CGIL die Rechte der Arbeiter nicht garantierten. Das Verhalten der CGIL führte einerseits zur Stärkung ihres kämpferischen Charakters, da es auch von der Mehrheit der Mitglieder unterstützt wurde, zugleich aber auch zu ihrer Isolierung innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Das wurde offenkundig, als Ende 2010 CISL und UIL das »Mirafiori-Abkommen« mit dem Autokonzern Fiat unterschrieben, die CGIL die Einigung jedoch ablehnte.

Der Bruch zwischen den Gewerkschaften erleichterte es den folgenden Regierungen, neoliberale »Arbeitsreformen« durchzusetzen. Die 2012 verabschiedete Reform »Fornero« der Regierung Monti und der darauf folgende »Jobs Act« unter Renzi schafften in kürzester Zeit den Artikel 18 ab, favorisierten befristete Arbeitsverträge, liberalisierten den Arbeitsmarkt somit endgültig und schufen prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Folgen: Es wurden und werden neue Arbeitsverträge abgeschlossen – der »Jobs Act« sieht dafür eine Steuerermäßigung für Unternehmen vor. Dabei handelt es sich jedoch mehrheitlich um befristete Verträge. Zudem führte die Entkräftung des Artikels 18 zu einem Anstieg der Kündigungen um 32 Prozent.

Das nun im August von der Regierungskoalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung verabschiedete »Dekret Würde« ist der schüchterne Versuch, hier nun eine Verbesserung herbeizuführen. Es stellt aber weder die Kapitalseite noch die Gewerkschaften zufrieden. »Die Intention, der Prekarisierung der Arbeit entgegenzusteuern, ist löblich, aber die Mittel sind sehr eingeschränkt (…), das Dekret äußert sich nicht zu den Verträgen auf Abruf, deren Zahl in den letzten Monaten enorm gestiegen ist«, so Claudio Treves, Sekretär der CGIL, bei einem Gewerkschafts­treffen im September in Lecce. »Der Schutz vor unbegründeter Kündigung wird nur etwas teurer gemacht (…), schade, dass es nicht gereicht hat, den Artikel 18 wieder in Kraft zu setzen.« In Zeiten, in denen jeder Unternehmer die neuen Gesetze ausnutzt und Stellen vernichtet, ist das Abkommen bei den »Ilva«-Stahlwerken deshalb ein positives Zeichen.