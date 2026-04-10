China will Beziehungen zu Nordkorea ausbauen

kyodo/dpa Der chinesische Außenminister Wang Yi (l.) neben seiner nordkoreanischen Kollegin Choe Son Hui am internationalen Flughafen in Pjöngjang (9.4.2026)

Pjöngjang. Die Volksrepublik China will nach Angaben staatlicher Medien seine Beziehungen zum international weitgehend isolierten Nachbarn Nordkorea ausbauen. Laut einem Bericht der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua vom Donnerstag sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei seinem Besuch in Pjöngjang, Beijing sei bereit, »den Dialog und die praktische Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu verbessern«. Bei einem Treffen mit seiner nordkoreanischen Kollegin Choe Son Hui betonte er die traditionelle Freundschaft zwischen den beiden Ländern.

Es ist Wangs erste Reise nach Nordkorea seit 2019. Kurz vor dem zweitägigen diplomatischen Besuch waren die seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 unterbrochenen Transportverbindungen wieder aufgenommen worden. Bereits im September 2025 war der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un in Beijing von Xi Jinping empfangen worden. China ist Nordkoreas wichtigster Handelspartner und unterstützt das Nachbarland diplomatisch, wirtschaftlich und politisch. (AFP/jW)