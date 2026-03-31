Israel will Grenzgebiet im Südlibanon unbewohnbar machen
Jerusalem. Israel will das Grenzgebiet im Süden des Libanons unbewohnbar machen. In den Dörfern nahe der gemeinsamen Grenze sollen alle Häuser zerstört werden, kündigte Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag an. Ziel seien Verwüstungen wie im Gazastreifen. Die rund 600.000 aus dem Süden des Nachbarlandes geflohenen Menschen dürften erst in ihre Heimat zurückkehren, wenn der Norden Israels wieder sicher sei.
Zudem bekräftigte Katz die Pläne, nach dem Ende des Krieges gegen die libanesische Hisbollah-Miliz eine Pufferzone im Südlibanon einzurichten. Israel wolle die Kontrolle über das Gebiet bis zum Litani behalten. Der Fluss mündet etwa 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze ins Mittelmeer. Das Gebiet zwischen dem Litani und der Grenze zu Israel macht fast ein Zehntel des libanesischen Staatsgebiets aus.
Seit Beginn des neuerlichen israelischen Angriffs auf den Libanon am 2. März unmittelbar nach dem Beginn des Angriffs der USA und Israels auf den Iran sind im Libanon mehr als 1,2 Millionen Menschen vertrieben und weitere 1.200 getötet worden. Das israelische Militär hatte Anfang des Monats die Bewohner großer Gebiete des Südens, der südlichen Vororte Beiruts sowie der politischen Hochburgen der Hisbollah im Osten des Libanon zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. (dpa/jW)
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