Weiterhin niedrige Nachfrage nach Arbeitskräften in BRD
Berlin. Die Nachfrage nach Arbeitskräften liegt nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) weiter auf einem niedrigen Niveau. Der Stellenindex der BA sank von Februar auf März um drei Punkte auf 103 Zähler. Die Arbeitsmarktexperten führten dies aber vor allem auf einzelne Sammelmeldungen großer Arbeitgeber zurück. »Insgesamt zeigt sich die Arbeitskräftenachfrage auf einem niedrigen Niveau stabil«, erklärte die Agentur am Montag.
Zum Jahresbeginn waren der Bundesagentur deutlich weniger offene Stellen gemeldet worden. Im Februar legte der Index dann um vier Zähler auf 106 Punkte zu, was die BA auf einzelne Großunternehmen zurückführte. Dies erkläre nun auch weitgehend den Rückgang um drei Punkte. Der Index liegt demnach in etwa auf dem Niveau vom Vorjahr. (AFP/jW)
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