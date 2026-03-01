NATO-Komplizen der USA steigern Rüstungsausgaben um rund 20 Prozent

AP Photo/Virginia Mayo Zeigt, wohin sich Rüstungsausgaben der NATO entwickeln sollen: Mark Rutte in Brüssel (26.3.2026)

Brüssel. Die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada haben ihre Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr um 19,6 Prozent erhöht. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht des imperialistischen Bündnisses für 2025 hervorgeht, gaben sieben Länder im vergangenen Jahr mehr als drei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Aufrüstung aus. Die BRD habe sich demnach mit 2,39 Prozent ihres BIP militarisiert. In Polen seien es 4,3, in Litauen vier und in Lettland 3,74 Prozent gewesen.

Insgesamt gaben die 32 NATO-Staaten laut Bericht 1,63 Billionen US-Dollar (rund 1,41 Billionen Euro) für Aufrüstung aus. Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben entfielen mit 980 Milliarden Dollar auf die USA. Deutschland verzeichnete mit mehr als 120 Milliarden Dollar die zweithöchsten Rüstungsausgaben. NATO-Generalsekretär Mark Rutte versicherte bei einer Pressekonferenz in Brüssel zudem, dass man die Ukraine trotz des Kriegs gegen den Iran weiter ausrüsten werde. Ferner forderte er die beteiligten Staaten und Konzerne auf, ihre Kriegswirtschaft weiterzuentwickeln. (AFP/jW)