Ukraine beschießt große russische Ölraffinerie

IMAGO/Zoonar/Olga Kostrova Intakte Gasleitungen einer Gasaufbereitungsanlage

St. Petersburg. Die Ukraine hat die große Raffinerie von Kirischi im Umland von St. Petersburg mit Kampfdrohnen attackiert. Gebietsgouverneur Alexander Drosdenko teilte am Donnerstag auf Telegram mit, dass es Schäden in einem Industriegebiet gebe. 21 feindliche Flugobjekte seien ausgeschaltet worden. Kirischi gilt als zweitgrößte Raffinerie in Russland und kann jährlich 20 Millionen Tonnen Öl verarbeiten.

Aus der Ukraine berichtete die 414. Drohnenbrigade via X von mehreren Angriffen auf Energieinfrastruktur im Nordwesten Russlands. Demnach seien am Montag zudem Öltanks und Verladeanlagen im Hafen Primorsk in Brand geschossen, am Mittwoch der Hafen Ust-Luga, der für den Export von Erdöl und Flüssigerdgas wichtig ist, attackiert worden. Ziel sei, russische Ölausfuhren über die Ostsee zu stoppen und Moskau einer Geldquelle zu berauben. Wegen der im Zuge des Kriegs gegen den Iran gestiegenen Kosten für Erdöl und -gas steigen derzeit die Verdienstmöglichkeiten Russlands. (dpa/jW)