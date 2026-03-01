US-Regierung lässt E15-Benzin im Sommer zu
Washington. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump lässt im Kampf gegen hohe Spritpreise den Verkauf von Benzin mit einem höheren Ethanol-Anteil im Sommer zu. Die US-Umweltschutzbehörde EPA werde eine Ausnahmeregelung für den Kraftstoff E15 erlassen, teilte die Regierung am Mittwoch in Washington mit. Dieser enthält 15 Prozent Ethanol und ist in den Sommermonaten wegen der Gefahr von starker Smogbildung bislang verboten. Analysten zufolge könnte der Schritt den Preis an den Zapfsäulen um gerade mal wenige Cent pro Liter senken. Nach Daten des US-Automobilclubs AAA kostet ein Liter Normalbenzin in den USA derzeit durchschnittlich gut 1,05 US-Dollar und damit über 26 Cent mehr als noch vor einem Monat. (Reuters/jW)
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