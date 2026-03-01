Ab Donnerstag wieder Nachtzug zwischen Berlin und Paris in Betrieb

Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa Der ÖBB-"Nightjet" zwischen Berlin und Paris wurde 2025 nach nur zwei Jahren wieder eingestellt

Paris/Berlin. Vom Pariser Gare du Nord startet am Donnerstag abend erstmals seit Dezember wieder ein Nachtzug Richtung Berlin. Das belgisch-niederländische Unternehmen European Sleeper lässt den Nachtzug zunächst dreimal wöchentlich zwischen beiden Hauptstädten verkehren. Von Paris aus fahren die Züge jeweils sonntags, dienstags und donnerstags, mit Ankunft in Berlin am nächsten Morgen. Von Berlin aus fahren die Züge montags, mittwochs und freitags nach Paris. Die Fahrzeit beträgt rund 16 Stunden. Einziger Zwischenhalt in Deutschland ist vom 13. Juli an der Bahnhof Hamburg-Harburg. Außerdem hält der Zug an den belgischen Bahnhöfen Mons, Brüssel und Lüttich.

Im Dezember hatten die Österreichischen Bundesbahnen ihre Nachtzug-Verbindung zwischen Berlin und Paris wegen wegfallender französischer Zuschüsse nach nur zwei Jahren wieder eingestellt. Dieser Nachtzug, der eine andere Route über Straßburg, Frankfurt am Main und Erfurt fuhr, war als deutsch-französisches und klimafreundliches Vorzeigeprojekt mit Fanfaren eingeweiht worden. Das 2021 gegründete Unternehmen European Sleeper hatte zunächst eine Verbindung zwischen Brüssel, Amsterdam, Berlin, Dresden und Prag angeboten.

Nachtzüge erfreuen sich zwar reger Nachfrage, da sich wieder mehr Menschen für eine Fernreise per Bahn entscheiden und dabei auch vor langen Fahrten nicht zurückschrecken. Die großen Bahngesellschaften klagen aber dennoch, dass diese Verbindungen nicht rentabel seien. Nachtzüge stehen in der Regel tagsüber auf dem Abstellgleis. (dpa/AFP/jW)