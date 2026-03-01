USA: Kraftstoffe für Kubas Privatwirtschaft

Houston. Seit Jahresbeginn haben US-Lieferanten rund 30.000 Barrel Treibstoff an Kubas Privatwirtschaft geliefert, um ihr gegenüber den staatlichen Betrieben Vorteile zu verschaffen. Zu den Importeuren zählen laut Reuters, das offizielle Versanddokumente ausgewertet hat, Bäckereien, Großhändler, die Waren an kleinere Märkte in städtischen Gebieten liefern, und Onlineshops wie der Lebensmittellieferdienst Supermarket 23. Die kubanische Regierung hatte solche Importe gestattet, um die Folgen des Ölembargos der USA abzumildern. Um den Bedarf zu decken, bräuchte Kuba rund 100.000 Barrel pro Tag. (Reuters/jW)