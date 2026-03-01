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17.03.2026, 18:34:04 / Ausland

Baugerüst eingestürzt: Vier Tote in Wien

Gerüstteile auf Baustelle eingestürzt - mehrere Arbeiter tot.jpg
Max Slovencik/APA/dpa
Rettungskräfte am Dienstag in Wien

Wien. Beim Einsturz eines Baugerüsts in Wien sind am Dienstag vier Arbeiter getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Das Unglück habe sich in einem Innenhof im Stadtteil Alsergrund beim Ausbau eines Dachgeschosses ereignet, teilten die Rettungskräfte mit. Bei dem Unglück seien mehrere Gerüstteile und ein Schalelement eingestürzt. Die alarmierten Rettungskräfte entdeckten am Nachmittag zuerst einen lebensgefährlich verletzten 45jährigen Arbeiter. Später bestätigte sich dann die Befürchtung, dass weitere verschüttet oder getötet worden sein könnten: Vier Arbeiter konnten nur noch tot geborgen werden. Die fünf betroffenen Arbeiter befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem einstürzenden Baugerüst. (AFP/jW)

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