Gegründet 1947 Freitag, 13. März 2026, Nr. 61
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.03.2026, Seite 4 / Inland

Zoll warnt Benzinschmuggler

Düsseldorf. Der Zoll beobachtet einen zunehmenden Benzinschmuggel an den deutschen Grenzen. Bei Kontrollen würden immer öfter Autofahrer erwischt, »die mehr als die erlaubte Freimenge verbrauchsteuerpflichtiger Treibstoffe im Kofferraum haben«, sagte der zuständige Funktionär der »Gewerkschaft der Polizei«, Andreas Roßkopf, der Rheinischen Post (Freitagausgabe). Er warnte davor, »große und damit nicht mehr zulässige Mengen in Zusatzkanistern mitzuführen«. (AFP/jW)

