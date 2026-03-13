Pilotenstreik bei Lufthansa

Frankfurt am Main. Der auf zwei Tage angelegte Pilotenstreik bei der Lufthansa hat an den Drehkreuzen München und Frankfurt Hunderte Flüge ausfallen lassen. Das berichteten die jeweiligen Flughafenbetreiber für den Donnerstag. Danach sollten am ersten Streiktag in Frankfurt rund 400 von 1.165 geplanten Starts und Landungen ausfallen. In München wurden 230 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) berichtete von einer hohen Beteiligung der Beschäftigten an der bereits zweiten Streikwelle. Der Arbeitskampf verlaufe wirkungsvoller als erwartet, erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro. (dpa/jW)