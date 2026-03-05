Putin: Erwägen sofortige Einstellung der Gaslieferungen an europäische Märkte

Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Nur so ein Gedanke: Wladimir Putin am Mittwoch im Kreml

Moskau. Die russische Regierung erwägt nach ⁠Angaben von Präsident Wladimir Putin ⁠die Beendigung von Gaslieferungen an Europa. »Jetzt öffnen sich andere Märkte«, sagte ‌Putin am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen. »Vielleicht wäre ‌es für uns profitabler, die Lieferungen an den europäischen ⁠Markt sofort einzustellen.« Auf ‌anderen Märkten könne sich Russland dann etablieren. »Aber das ​ist keine Entscheidung, sondern in diesem Fall nur ein laut ausgesprochener Gedanke«, sagte ‌Putin. »Ich werde die Regierung auf jeden ‌Fall anweisen, ‌gemeinsam mit unseren ⁠Unternehmen ⁠an diesem Thema zu arbeiten«, so Putin weiter. Die Europäische ⁠Kommission wird laut ‌einem Reuters vorliegenden Dokument am 15. April ⁠einen Gesetzesvorschlag zum dauerhaften Verbot russischer Ölimporte vorlegen. Putin sagte, Russland sei seit jeher ein zuverlässiger Energielieferant und werde ‌auch weiter mit Partnern zusammenarbeiten, die selbst zuverlässig seien. Dazu gehörten etwa die ​Slowakei und Ungarn. (Reuters/jW)