Falls Botschaft im Libanon attackiert wird: Iran droht mit Angriffen auf israelische Botschaften

Bilal Hussein/AP/dpa Dahiyeh, der südliche Vorort von Beirut, am Mittwoch unter israelischen Bomben

Teheran. Irans Armeesprecher Abolfasl Schekartschi hat mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit gedroht, falls Israel bei seinen Angriffen im Libanon die iranische Botschaft in Beirut attackieren sollte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte der General, in diesem Fall würden die israelischen Botschaften auf der ganzen Welt als »legitime Ziele« gelten. Bisher halte sich der Iran aus internationalen Rücksichten und Erwägungen zurück. (dpa/jW)