Raketenbeschuss: Mehrere Explosionen in Jerusalem

Ariel Schalit/AP/dpa Ein Mann inspiziert ein beschädigtes Haus, das von einer aus dem Libanon abgefeuerten Rakete getroffen wurde (Hatzor HaGlilit, 4.3.2026)

Jerusalem. Infolge neuer iranischer Vergeltungsschläge gegen Ziele in Israel am fünften Tag des Krieges Israels und der USA gegen Iran sind in Jerusalem Explosionen zu hören gewesen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten am Mittwoch von Explosionen an mehreren Orten der Stadt, nachdem die israelische Armee anfliegende Raketen gemeldet hatte. Im Großraum Tel Aviv, in Haifa und nördlichen Regionen Israels heulten die Luftalarmsirenen.

In der Nähe von Tel Aviv wurden zwei Menschen durch Trümmerteile von Raketen leicht verletzt, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. In Jerusalem wurden Polizeiangaben zufolge an fünf verschiedenen Orten Sachschäden durch Trümmerteile von abgefangenen Geschossen gemeldet. Die Armee meldete zudem »mehrere Abschüsse« von Drohnen aus dem Libanon. Die meisten davon seien abgefangen worden. Kurz darauf erklärte die israelische Armee, dass neue Raketen aus dem Iran in Richtung des israelischen Staatsgebiets abgefeuert worden seien. (AFP/jW)