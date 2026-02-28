Bericht: Abgeordneten-Diäten steigen um knapp 500 Euro
Berlin. Die Diäten der 630 Bundestagsabgeordneten steigen zum 1. Juli 2026 voraussichtlich um knapp 500 Euro. Wie Bild am Freitag berichtete, werden die Gehälter der Parlamentarier zur Jahresmitte um 4,2 Prozent erhöht. Das entspreche einem Plus um 497 Euro im Monat. Die Bundestagspressestelle erklärte dazu, die genannte Steigerung von 497 Euro sei korrekt – vorausgesetzt, dass die Gehälter tatsächlich um 4,2 Prozent gestiegen sind.
Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung wird jedes Jahr zum 1. Juli an die Entwicklung der Durchschnittslöhne angepasst. Das gilt auch, wenn diese gesunken sein sollten. Dieser Automatismus ist seit 2014 aktiv. Der jeweilige Bundestag muss dies nur einmal für die laufende Wahlperiode beschließen – das war im Juni 2025 der Fall.
Laut Bild bedeutet die Erhöhung für die Abgeordneten, dass ihre steuerpflichtigen Bezüge von bisher 11.833,47 Euro im Monat ab Jahresmitte auf rund 12.330 Euro zulegen. Es ist die dritte deutliche Diätenerhöhung seit 2022. Im Jahr 2024 stiegen die Abgeordnetenbezüge um 5,4 Prozent, 2023 sogar um sechs Prozent. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
