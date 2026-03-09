60 Prozent aller Abschiebungen scheitern
Berlin. Im vergangenen Jahr scheiterten 60 Prozent aller Versuche, abgelehnte Asylsuchende abzuschieben, wie die Welt am Sonntag berichtet. 22.787 Abschiebungen gelangen demnach, 32.855 Versuche schlugen vor der Übergabe der betreffenden Personen an die zuständigen Beamten an den Flughäfen fehl. Die Zahlen wurden dpa von der Bundespolizei bestätigt. Häufigster Grund für das Scheitern sei demnach, dass die Landespolizeien die Abzuschiebenden unangekündigt nicht übergeben konnten (21.341). In 11.184 Fällen wurde das Abschiebeersuchen storniert. Nach der Übergabe an die Beamten an den Flughäfen scheiterten 1.593 Versuche. (dpa/jW)
