Deutsche Botschaft in Teheran verlegt Personal
Berlin. Wegen des Iran-Kriegs ist das Personal der deutschen Botschaft in Teheran verlegt worden. »Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oberste Priorität und wird daher ständig im Krisenstab der Bundesregierung thematisiert«, hieß es am Sonntag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Das Botschaftspersonal sei »aufgrund der Bedrohungslage temporär« an einen nicht genannten Ort gebracht worden.
Die Arbeit der Botschaft war bereits Mitte Januar vorsorglich eingeschränkt worden. Die konsularische Unterstützung für deutsche Staatsbürger im Iran war seitdem stark eingeschränkt und die Visastelle geschlossen. »Die Erreichbarkeit der Botschaft ist weiterhin gewährleistet«, hieß es aus Berlin. (AFP/jW)
