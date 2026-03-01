Über hundert Tote nach Angriff im Südsudan
Nairobi. Im Südsudan sind nach Behördenangaben bei einem Angriff 122 Menschen getötet worden, darunter 82 Kinder, Frauen und Senioren. Eine Gruppe bislang unbekannter Männer habe am Sonntag eine Ortschaft im Verwaltungsbezirk Ruweng angegriffen, teilte das regionale Informationsministerium am Montag mit. 50 weitere Menschen seien verletzt worden. In dem Land tobt ein seit Jahren andauernder Bürgerkrieg, in dem bislang schätzungsweise 400.000 Menschen ihr Leben verloren haben. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Unter Sirenen und Raketenvom 03.03.2026
-
Globaler Süden geht auf Distanzvom 03.03.2026
-
Schwarzer Tag für Nahostvom 03.03.2026
-
Gegenschläge nach Mosaikprinzipvom 03.03.2026