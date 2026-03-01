Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 6 / Ausland

Über hundert Tote nach Angriff im Südsudan

Nairobi. Im Südsudan sind nach Behördenangaben bei einem Angriff 122 Menschen getötet worden, darunter 82 Kinder, Frauen ‌und Senioren. Eine Gruppe bislang unbekannter Männer ‌habe am Sonntag eine Ortschaft im Verwaltungsbezirk Ruweng angegriffen, teilte ‌das regionale Informationsministerium am Montag mit. 50 weitere Menschen seien verletzt worden. In dem Land tobt ein seit Jahren andauernder Bürgerkrieg, in dem bislang schätzungsweise 400.000 Menschen ihr Leben verloren haben. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!