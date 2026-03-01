Über hundert Tote nach Angriff im Südsudan

Nairobi. Im Südsudan sind nach Behördenangaben bei einem Angriff 122 Menschen getötet worden, darunter 82 Kinder, Frauen ‌und Senioren. Eine Gruppe bislang unbekannter Männer ‌habe am Sonntag eine Ortschaft im Verwaltungsbezirk Ruweng angegriffen, teilte ‌das regionale Informationsministerium am Montag mit. 50 weitere Menschen seien verletzt worden. In dem Land tobt ein seit Jahren andauernder Bürgerkrieg, in dem bislang schätzungsweise 400.000 Menschen ihr Leben verloren haben. (Reuters/jW)