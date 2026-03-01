Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 6 / Ausland

Machado will nach Venezuela zurückkehren

Caracas. Die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado hat eine baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. »Ich werde in einigen Wochen nach Venezuela zurückkehren«, sagte sie in einem am Sonntag in Onlinediensten veröffentlichten Video. Die Ultrarechte, die im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat, forderte immer wieder eine Militärintervention Washingtons gegen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro. Im Januar wurden Maduro und seine Frau Cilia Flores von US-Streitkräften entführt. Seine Stellvertreterin Delcy Rodríguez wurde zur Übergangspräsidentin ernannt. Machado und ihre rechtsliberale Partei Vente Venezuela beanspruchen die Staatsführung seit der Wahl 2024 für sich. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!