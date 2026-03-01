Machado will nach Venezuela zurückkehren

Caracas. Die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado hat eine baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. »Ich werde in einigen Wochen nach Venezuela zurückkehren«, sagte sie in einem am Sonntag in Onlinediensten veröffentlichten Video. Die Ultrarechte, die im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat, forderte immer wieder eine Militärintervention Washingtons gegen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro. Im Januar wurden Maduro und seine Frau Cilia Flores von US-Streitkräften entführt. Seine Stellvertreterin Delcy Rodríguez wurde zur Übergangspräsidentin ernannt. Machado und ihre rechtsliberale Partei Vente Venezuela beanspruchen die Staatsführung seit der Wahl 2024 für sich. (AFP/jW)