Geheime Unterlagen zu Putschversuch in Spanien freigegeben

Madrid. Spaniens Regierung hat bislang geheime Unterlagen zum Umsturzversuch vom 23. Februar 1981 veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Putschisten es für einen schweren Fehler hielten, den damaligen König Juan Carlos nicht festgesetzt zu haben. »Erster Fehler: Den «Bourbon» in Freiheit zu lassen und wie einen Ehrenmann zu behandeln«, stand in dem auf der Internetseite der Regierung veröffentlichten Faksimile einer handschriftlichen Notiz eines Beteiligten. Welcher Militärkommandeur das Schriftstück verfasst hat, bleibt unklar.

Nur gut fünf Jahre nach dem Tod von Diktator Francisco Franco hatte der Umsturzversuch die noch junge spanische Demokratie vor 45 Jahren auf eine harte Probe gestellt. Zwei bewaffnete Hundertschaften der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil unter Führung von Oberstleutnant Antonio Tejero stürmten am Abend des 23. Februar das Parlament in Madrid.

Die Abgeordneten wurden während der Sitzung zur Wahl eines neuen Regierungschefs als Geiseln genommen. Es fielen Schüsse, aber niemand wurde verletzt. Militäreinheiten besetzten zudem die Stadt Valencia.

Das entschlossene Auftreten des damaligen Königs Juan Carlos I., der nur wenige Stunden nach der Besetzung des Congreso de los Diputados in einer nächtlichen Fernsehansprache energisch für die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung eintrat, nahm den Putschisten den Wind aus den Segeln. Die aufständischen Kräfte gaben bereits am Mittag des 24. Februar auf.

In einem weiteren Dokument ist die Rede von einem geplanten Angriff einer Eliteeinheit der Polizei auf das Parlamentsgebäude. Dabei seien »80 bis 110 Tote« einkalkuliert worden. Zudem wurde der Inhalt eines Telefongesprächs veröffentlicht, in dem an einem Angriff auf einen TV-Sender beteiligte Soldaten sagten, sie hätten den Befehl gehabt, scharf zu schießen.

Obwohl die Putschisten das Parlament stürmten, Schüsse in die Decke abgaben und die Abgeordneten als Geiseln nahmen, wurde während der rund 18stündigen Krise dort und in dem TV-Sender niemand ernsthaft verletzt oder gar getötet. Zahlreiche weitere erstmals öffentlich zugänglich gemachte Dokumente enthalten Details der Umsturzplanungen, der nachträglichen Versuche von Beteiligten, ihren Anteil an den Taten zu vertuschen, und Reaktionen auf die Vorgänge. (dpa/jW)