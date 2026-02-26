Apothekerschaft kündigt bundesweiten Protesttag im März an
Berlin. Die Apothekerschaft hat einen bundesweiten Protesttag mit Schließungen angekündigt. Die Landesapothekerverbände würden für den 23. März alle Apotheken dazu aufrufen, ihre Standorte »geschlossen zu halten«, um für eine »Honorarerhöhung zu kämpfen«, erklärte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) am Mittwoch. Dafür habe die Abda-Mitgliederversammlung am Mittwoch den Weg »frei gemacht«. Die Versorgung werde aber »durch die Notdienst-Apotheken aufrechterhalten«, erklärte der Verband weiter.
»Unser packungsbezogenes Honorar wird von der Bundesregierung festgelegt«, erklärte Abda-Präsident Thomas Preis. »Der Koalitionsvertrag sieht eine Erhöhung der Vergütung von 8,35 auf 9,50 Euro pro Packung vor. Die Politik muss jetzt zu ihrer Zusage stehen«, forderte er. (AFP/jW)
