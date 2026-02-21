Merz erneut zum CDU-Vorsitzenden gewählt

Kay Nietfeld/dpa Merz am Freitag nach seiner Wiederwahl in Stuttgart

Stuttgart. Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag in Stuttgart mit einem überraschend guten Ergebnis für zwei Jahre wiedergewählt. Für den 70jährigen stimmten 878 Delegierte. Es gab 85 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen. Die CDU, die anders als andere Parteien Enthaltungen nicht wertet, errechnete daraus ein Ergebnis von 91,17 Prozent. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 89,87 Prozent. Merz erreichte damit sein bisher zweitbestes Ergebnis als Parteivorsitzender. 2022 war er bei einem Online-Parteitag mit 94,6 Prozent der Stimmen gewählt und später mit 95,3 Prozent per Briefwahl bestätigt worden. 2024 kam er auf 89,8 Prozent.

Die Rede von Merz zuvor hatte die Delegierten kaum mitgerissen. Zum Abschluss gab es allerdings stehende Ovationen. Auch der prominenteste Ehrengast in der ersten Reihe klatschte mit: Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Merkel nimmt zum ersten Mal seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt an einem Parteitag teil. Sie selbst war auch von starkem Beifall empfangen worden, den Merz zum Auftakt des Parteitags unterbrechen musste, um mit seiner Eröffnungsansprache fortfahren zu können. Das Verhältnis zwischen Merz und Merkel gilt seit Jahrzehnten als zerrüttet. Die Ex-Kanzlerin hatte Merz nach ihrem Ausscheiden wiederholt kritisiert - als Oppositionsführer und auch als Kanzler. (dpa/jW)