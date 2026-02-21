Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
20.02.2026, 18:04:07 / Inland

Rolltreppenprobleme an zahlreichen Bahnhöfen

Störung von Rolltreppen bei der Bahn.jpg
Christophe Gateau/dpa
Rolltreppen außer Betrieb am Berliner Hauptbahnhof am Freitag

Berlin. Die Probleme bei Rolltreppen an Bahnhöfen der Deutschen Bahn sind weiter verbreitet als bisher bekannt. Insgesamt beträfen sie bundesweit 130 Anlagen unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt am Main, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf, wie die Bahn mitteilte. Wie in Berlin stehen dort mal mehr, mal weniger Rolltreppen derzeit still. Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs in Berlin seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden. Im Berliner Hauptbahnhof betrifft das derzeit 42 von insgesamt 54 Rolltreppen, im im wichtigen Umsteigebahnhof Südkreuz weitere zehn. Die ersten sollen am Samstag im Hauptbahnhof wieder den Betrieb aufnehmen - wie viele genau, hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, teilte die Bahn mit. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.