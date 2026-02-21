Rolltreppenprobleme an zahlreichen Bahnhöfen
Berlin. Die Probleme bei Rolltreppen an Bahnhöfen der Deutschen Bahn sind weiter verbreitet als bisher bekannt. Insgesamt beträfen sie bundesweit 130 Anlagen unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt am Main, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf, wie die Bahn mitteilte. Wie in Berlin stehen dort mal mehr, mal weniger Rolltreppen derzeit still. Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs in Berlin seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden. Im Berliner Hauptbahnhof betrifft das derzeit 42 von insgesamt 54 Rolltreppen, im im wichtigen Umsteigebahnhof Südkreuz weitere zehn. Die ersten sollen am Samstag im Hauptbahnhof wieder den Betrieb aufnehmen - wie viele genau, hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, teilte die Bahn mit. (dpa/jW)
