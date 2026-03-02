Rotfuchs

Schwerpunkt der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« ist das von den USA angerichtete Kriegschaos. Uli Jeschke befasst sich mit den »Märchen und Mythen«, etwa von den Menschenrechten, die das Zusammenstehlen und -kaufen des US-Imperiums begleiteten. Ulrich Sommerfeld fragt nach dem US-Angriff auf Venezuela, ob das Völkerrecht noch gilt, Gregor Putensen macht auf die fatalen Folgen aufmerksam, die das Auslaufen des New-Start-Abkommens am 5. Februar nach sich zieht. Mehrere Beiträge dokumentieren die Attacken der USA auf Kuba, Gerhard Giese analysiert die Lage im Ukraine-Krieg, Horst Neumann kommentiert die Kriegs-»Spiele«, mit denen die Zeitung Welt und die NATO aufwarten. Peter Fellenberg untersucht die Hegemonie der Kriegspartei im Westen, Reiner Neubert die Siegesstimmung in deutschen »Eliten«. Dokumentiert werden Auszüge aus dem Papier der Initiative »Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder!«. Außerdem: ein Text von Helga E. Hörz zu »Frauentag als Friedenstag«, eine Erinnerung Gerhard Oberkoflers an das erste Buch Jürgen Kuczynskis, das vor 100 Jahren erschien, sowie eine Würdigung der NVA, die am 1. März 1956 gegründet wurde, von Wolfgang Herzig. Hartmut König schreibt zum 80. Gründungstag der FDJ am 7. März darüber, »was wir an der FDJ hatten«. (jW)

Rotfuchs, März 2026, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Friedensforum

In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Friedensforum blicken Philipp Ingenleuf und Marvin Mendyka voraus auf die Ostermärsche 2026. Matthias Engelke kritisiert die Friedensethikdenkschrift der evangelischen Kirche und fragt, ob die EKD »auf dem Weg zur Militärkirche« ist. Schwerpunkt des Heftes sind Beiträge zum Komplex »Aufrüstung und Militarisierung«. Christine Schweizer setzt sich mit der Begründung für die sogenannte Zeitenwende auseinander, Jürgen Wagner mit der »wirtschaftlichen Ausrichtung der neuen Beschaffungsprojekte«. Franz Enders schreibt über die Vorbereitung des Drohnenkrieges, Gerd Pütz über den militärisch-industriellen Komplex, Thomas Klein über »Aufrüstung um jeden Preis per Gesetz«. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 38, Nr. 2/­2026, 55 Seiten, 5,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedens­kooperative, Mackestr. 30, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@­friedenskooperative.de