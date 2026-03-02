Gegründet 1947 Montag, 2. März 2026, Nr. 51
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Treuhandverwaltung für Rosneft verlängert

Berlin. Rosneft Deutschland bleibt unter der Treuhandverwaltung des Bundes. Auf einer neuen Rechtsgrundlage hat die Bundesregierung die Bundesnetzagentur als Treuhänderin für die deutschen Tochtergesellschaften des russischen Energiekonzerns eingesetzt, wie das Wirtschaftsministerium am Sonnabend in Berlin mitteilte. Sie gilt für die Firmen Rosneft Deutschland GmbH und RN Refining & Marketing GmbH. Die Netzagentur erhält damit auch die Kontrolle über den jeweiligen Anteil an den drei Raffinerien PCK Schwedt in Brandenburg, Miro in Karlsruhe und Bayernoil in Vohburg an der Donau. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!