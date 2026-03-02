Reeder: Iran-Krieg trifft Handelsschiffahrt

Hamburg. Von dem Krieg gegen den Iran sind deutsche Reedereien mit zahlreichen Schiffen und Besatzungen direkt betroffen. In vielen Unternehmen liefen Krisensitzungen, teilte der Verband Deutscher Reeder (VDR) am Sonntag mit. Schiffe würden aus Gefahrenzonen herausgeführt, umgeleitet oder warteten außerhalb der Risikogebiete auf neue Anweisungen. »Die aktuelle Eskalation trifft das Herz globaler Seehandelsrouten unmittelbar«, sagte Martin Kröger, VDR-Hauptgeschäftsführer. (dpa/jW)