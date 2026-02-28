Fall Krah: Weitere Durchsuchungen

Dresden. Nach einer Freigabe durch den Bundestag sind Beamte am Freitag zu Durchsuchungen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den AfD-Abgeordneten Maximilian Krah wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit ausgerückt. Die Maßnahme richte sich »gegen Dritte« und diene der Suche nach potenziellen Beweismitteln, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit. Ein neues Strafverfahren mit neuen Vorwürfen gegen Krah sei damit nicht verbunden, betonte die Behörde. Bekannt ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft gegen Krah wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Zahlungen aus China ermittelt. Im September hob der Bundestag die Immunität Krahs auf, danach wurden dessen Büro- und Wohnräume durchsucht. (AFP/jW)