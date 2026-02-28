Mehr als drei Millionen Menschen ohne Job

Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen bleibt hierzulande über der Marke von drei Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Februar 3,07 Millionen Menschen ohne Job, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 15.000 weniger als im Januar, aber 81.000 mehr als vor ‌einem Jahr. Die Erwerbslosenquote liegt bei 6,5 Prozent. »Auch zum Ende der Winterpause kommt der Arbeitsmarkt nicht in Schwung«, sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) appellierte an Bundeskanzler Friedrich Merz, den Kampf gegen Erwerbslosigkeit umgehend zur Chefsache zu machen. »Es ist höchste Zeit ‌für eine echte Arbeitsmarktoffensive«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. (Reuters/jW)