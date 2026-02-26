Peru hat neue Regierungschefin

Lima. Perus Übergangspräsident José María Balcázar hat am Dienstag (Ortszeit) überraschend die 49jährige Ökonomin Denisse Miralles zur Regierungschefin des südamerikanischen Landes ernannt. Balcázar war selbst erst in der vergangenen Woche ins Amt gelangt und hatte zunächst angekündigt, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Hernando de Soto zum Premierminister ernennen zu wollen. Die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Peru finden am 12. April statt. Eine neue Regierung soll Ende Juli vereidigt werden. (AFP/jW)