Gegründet 1947 Donnerstag, 26. Februar 2026, Nr. 48
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 6 / Ausland

Peru hat neue Regierungschefin

Lima. Perus Übergangspräsident José María Balcázar hat am Dienstag (Ortszeit) überraschend die 49jährige Ökonomin Denisse Miralles zur Regierungschefin des südamerikanischen Landes ernannt. Balcázar war selbst erst in der vergangenen Woche ins Amt gelangt und hatte zunächst angekündigt, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Hernando de Soto zum Premierminister ernennen zu wollen. Die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Peru finden am 12. April statt. Eine neue Regierung soll Ende Juli vereidigt werden. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.