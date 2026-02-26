Indiens Premier besucht Israel

Tel Aviv. Der indische Premierminister Narendra Modi hat am Mittwoch einen zweitägigen Besuch in Israel begonnen. Das Büro seines israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu veröffentlichte dazu laut AP eine Begrüßungsbotschaft, in der die »enge persönliche Beziehung« und die »tiefe und langjährige Freundschaft« der beiden Regierungschefs gewürdigt werden. Es ist vorgesehen, dass Modi Gespräche mit Netanjahu und Präsident Isaac Herzog führt. Auch soll er vor dem israelischen Parlament eine Rede halten und die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem besuchen. Netanjahus Büro teilte mit, dass die beiden Staatschefs zahlreiche Abkommen zur wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und politischen Zusammenarbeit unterzeichnen würden. Indien ist nicht nur ein wichtiger Verbündeter, sondern auch Israels zweitwichtigster Handelspartner in Asien. Modi war 2017 der erste indische Ministerpräsident, der nach Israel reiste. Netanjahu revanchierte sich 2018 mit einem Besuch in Indien. Traditionell hatte Indien nach der Unabhängigkeit Palästina gegen die Besatzungsmacht Israel unterstützt. Das änderte sich unter dem Einfluss der unter Modi regierenden Hindunationalisten. (jW)