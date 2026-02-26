Gegründet 1947 Donnerstag, 26. Februar 2026, Nr. 48
Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 4 / Inland

Weniger Schüler mit Abitur oder Fachabitur

Wiesbaden. Weniger Schülerinnen und Schüler haben vergangenes Jahr Abitur oder Fachabitur gemacht. Die Zahl sank im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf rund 341.700, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Grund dafür sei vor allem, dass in ­Bayern das achtjährige ­Gymnasium im Jahr 2024 auslief und der Abiturjahrgang 2025 damit »unvollständig« war. Die Zahl der Abiturienten und Fachabiturienten ging in Bayern um 51 Prozent zurück. Allerdings sanken die Abiturientenzahlen auch in einigen anderen Ländern. (dpa/jW)

