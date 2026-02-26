Treibstoff so teuer wie zuletzt 2024

München. Sprit ist so teuer wie seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr. Sowohl Diesel als auch Superbenzin sind binnen Wochenfrist teurer geworden, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Konkret kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag 1,776 Euro und damit 1,8 Cent mehr als eine Woche davor. Diesel verteuerte sich um 2,9 Cent auf 1,740 Euro pro Liter. Für Benzin ist das der höchste Preis seit Juli 2024, für Diesel seit April 2024. Der ADAC merkte dazu an, dass Rohöl damals deutlich teurer war als derzeit. (dpa/jW)