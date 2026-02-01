Gegründet 1947 Mittwoch, 25. Februar 2026, Nr. 47
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 1 / Titel
Kamikazedrohnen für die Bundeswehr

Drohnendealer machen Kasse

Verteidigungsminister begrüßt Beschaffung von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr. Keine Bedenken wegen der Beteiligung des Milliardärs Peter Thiel
Von Philip Tassev
1.jpg
Kay Nietfeld/dpa
Zwei Mitarbeiter des Rüstungsunternehmens Stark Defence bauen zu Demonstrationszwecken eine der Flugbomben zusammen

Roboter, unbemannte Fahrzeuge aller Art und Drohnen sind bei Militärs und Waffenproduzenten zur Zeit der letzte Schrei. Das war auch auf der diesjährigen Rüstungsmesse »Enforce Tac«, die am Mittwoch in Nürnberg zu Ende ging, zu beobachten. Zahlreiche Aussteller priesen dort ihre neusten Entwicklungen in dem Bereich an – von der 70 Gramm leichten fliegenden Wärmebildkamera bis zum zweieinhalb Meter langen ferngesteuerten U-Boot war dort fast alles zu sehen, was Techbuden ausgetüftelt haben, um sich ein Stück des »Zukunftsmarkts« zu sichern.

Auch die Bundeswehr möchte bei diesem Trend nicht außen vor bleiben. Am Mittwoch bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestags zwei Vorlagen zur Beschaffung von sogenannter »loitering munition« – also Flugbomben mit begrenzter Reichweite, die über dem Schlachtfeld »herumlungern«, bis sie sich auf ein Ziel stürzen. Konkret geht es um sogenannte Kamikazedrohnen der Hersteller Stark Defence und Helsing, die es nach Tests in die engere Auswahl des Beschaffungsamts geschafft hatten. Ursprünglich wollte das Verteidigungsministerium für die Bestellungen bei den beiden deutschen Techfirmen fast 4,5 Milliarden Euro genehmigt bekommen. Der Haushaltsausschuss begrenzte diese Aufträge aber erst einmal auf eine Milliarde Euro pro Unternehmen, wie Reuters meldete. Am ersten Auftrag von insgesamt 536 Millionen Euro ‌soll sich aber demnach nichts ändern, obwohl der Ausschuss zuvor Bedenken wegen mangelnder »Kostentransparenz« geäußert hatte.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßte die Anschaffung. Das sei »ein sehr wichtiger Schritt«, sagte er am Mittwoch in Berlin. Drohnen würden den Ukraine-Krieg dominieren, und auch wenn niemand wisse, ob das in fünf Jahren immer noch so ist, müsse auch das deutsche Militär die »Drohnennutzung« intensivieren. Damit spricht Pistorius einen Punkt an, der vermutlich auch bei der Begrenzung der Aufträge eine Rolle spielte. Die Süddeutsche Zeitung zitierte vergangene Woche aus einem Schreiben der Bundeswehr an den Bundestag, wonach die »Qualität der Systeme von Stark und Helsing« noch nicht endgültig bewertet werden könne. »Der endverhandelte Vertrag berücksichtigt das Risiko einer zum Vertragsschluss noch nicht vollständig abgeschlossenen Qualifikation durch klare Abbruchkriterien vor einem endgültigen Serienabruf.« Es sei aber während der siebenjährigen Vertragslaufzeit eine technologische Weiterentwicklung »des Leistungs- und Liefergegenstandes zu erwarten«. In einer aktuellen Analyse der Informationsstelle Militarisierung (IMI) wird daher gemutmaßt, dass es sowohl dem Militär als auch den hinter den Firmen stehenden Kapitalisten in erster Linie darum geht, »die aufgebauten Produktionskapazitäten zumindest ansatzweise auslasten zu können – und gegebenenfalls ihr Überleben zu sichern«.

Insbesondere die Entscheidung zum Kauf bei Stark Defence war im Vorfeld selbst von notorischen Aufrüstungsfreunden wie den Grünen kritisiert worden. Grund dafür ist die Beteiligung des Milliardärs Peter Thiel an dem Unternehmen mit Sitz in Berlin. Thiel ist ein bekennender Antidemokrat, christlicher Fundamentalist und Trump-Anhänger. Pistorius sagte dazu, alle Bedenken seien ausgeräumt worden. Es sei »uns schriftlich versichert worden vom Auftragnehmer«, dass Thiel keinerlei »Zugriff oder Einsicht in operative Sachverhalte« habe. Der Minister hält eine Firma, an der auch die CIA mit ihrem Fonds In-Q-Tel beteiligt ist, offenbar für vertrauenswürdig.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Der Test wurde auf dem Sprengplatz von MBDA im bayerischen Schro...
    Mbda Deutschland Gmbh/dpa
    23.12.2025

    »Wunderwaffe« besteht Test

    Ein »Gamechanger«: deutsche Einwegdrohne unter Laborbedingungen »erfolgreich«
  • Ein Bundeswehr-Soldat führt bei der Übung »Red Storm Bravo« in H...
    REUTERS/Lisi Niesner
    21.11.2025

    Mit Kanonen auf Drohnen

    Neues Luftsicherheitsgesetz ermöglicht Abschüsse durch Bundeswehr. Nächstes Ziel: Grundgesetz entsprechend ändern
  • Bundespräsident Steinmeier (l.) und Rheinmetall-Chef Papperger b...
    Soeren Stache/dpa
    06.11.2025

    Der Wunschzettel der Bundeswehr

    Die Merz-Regierung will Waffensysteme für Hunderte Milliarden Euro beschaffen. Das ist auch ein Konjunkturpaket für Rheinmetall und Co