Britischer Exbotschafter Mandelson kommt frei

London. Der im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall festgenommene britische Exbotschafter in den USA, Peter Mandelson, ist auf Kaution wieder freigelassen worden. An zwei Adressen seien Hausdurchsuchungen erfolgt, die Ermittlungen liefen weiter, erklärte die Polizei in London am Dienstag. Die Beamten hatten den einstigen Wirtschaftsminister am Montag festgenommen. Mandelson war wegen seiner engen Beziehung zum inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in den Fokus der Ermittlungen geraten. Er soll interne Informationen weitergegeben haben. (dpa/jW)