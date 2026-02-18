BVB protestiert gegen Ausschluss von Fans

Foto: Bernd Thissen/dpa BVB-Fans im Stadion in Dortmund (25. November 2025 vs. FC Villarreal)

Dortmund. Borussia Dortmund hat den Ausschluss von Teilen der BVB-Fans beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo schon vor der Begegnung hart kritisiert. Der italienische Club hatte den Fußball-Bundesligisten darüber informiert, dass für das Playoff-Rückspiel am Mittwochabend aufgrund behördlicher, die Sicherheit betreffende Auflagen an »bestimmte Personengruppen« von BVB-Fans keine Tickets verkauft werden dürfen. Den betroffenen Dortmunder Fans soll der Zutritt zum Stadion in Bergamo verwehrt werden.

»Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar – sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs«, hieß es in einer Vereinsmitteilung kurz vor dem Hinspiel (Anpfiff: 21 Uhr). Der BVB habe sich ausdrücklich und entschieden gegen diese Auflagen ausgesprochen, um allen Fans den Besuch des Auswärtsspiels zu ermöglichen. (dpa/jW)