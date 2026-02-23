Pakistan: Ziele in Afghanistan bombardiert
Islamabad. Bei neuen Angriffen der pakistanischen Luftwaffe auf Ziele in Afghanistan sind nach Angaben aus Kabul am Sonntag 18 Menschen getötet worden. Während afghanische Medien ausschließlich von zivilen Todesopfern sprachen, sollen die Bombardements laut dem Informationsministerium in Islamabad mehreren Lagern der pakistanischen Taliban sowie der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) gegolten haben, die sich unmittelbar hinter der Grenze befinden. Es handele sich um Vergeltung für jüngste Suizidattentate, die von dort aus durchgeführt worden seien. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen. (dpa/jW)
