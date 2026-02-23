Libanon: Hisbollah ruft zum Widerstand

Beirut. Nach tödlichen israelischen Luftangriffen auf die Hisbollah im Libanon hat ein Führungsmitglied der Organisation am Sonntag zum »Widerstand« aufgerufen. Insgesamt seien bei den Bombardements am Freitag zwölf Menschen getötet und 24 verletzt worden. Unter ihnen hätten sich acht Mitglieder der Hisbollah befunden, wie AFP unter Berufung auf einen anonymen Sprecher der Organisation mitteilte. In der Stadt Baalbek wurden am Sonnabend ein Hisbollah-Kommandeur und einer der Kämpfer im Beisein von Hunderten Menschen beigesetzt. Libanons Präsident Joseph Aoun verurteilte das israelische Vorgehen am selben Tag als »eklatante Aggression«, die eine seit 2024 geltende Waffenruhe gefährde. (AFP/jW)