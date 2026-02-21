1821, 24. Februar: Inmitten des seit 1810 andauernden Unabhängigkeitskrieges Mexikos gegen die Kolonialmacht Spanien verkünden der Revolutionär ­Vicente Guerrero und der Politiker Augustín de Iturbide den »Plan von Iguala«, einen Verfassungsentwurf für das künftig unabhängige Land. Darin wird unter anderem eine konstitutionelle Monarchie, die Gleichberechtigung aller Einwohner sowie der Katholizismus als offizielle Religion des Landes festgeschrieben. Iturbide lässt sich im Juli 1822 als Augustin I. zum Kaiser krönen, muss aber bereits im März 1823 das Land verlassen. Mexiko wird eine Republik.

1871, 24. Februar: In London erscheint in zwei Bänden »The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex« (auf deutsch unter dem Titel »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl«) von Charles Darwin. Es ist nach dem Buch über die Entstehung der Arten von 1859 das zweite große Werk des britischen Biologen. Darwin verwendet darin zum ersten Mal den Begriff »Evolution«.

1941, 25. Februar: Die unter der deutschen Besatzung verbotene Kommunistische Partei der Niederlande ruft in Amsterdam zu einem Generalstreik gegen die Nazis auf. Der öffentliche Nahverkehr kommt zum erliegen, die Arbeit auf den Werften und in der Stahlindustrie wird eingestellt, die meisten Schulen und Geschäfte bleiben geschlossen. Die Streiks weiten sich noch am selben Tag auf Nachbarstädte aus. Der deutsche Militärbefehlshaber Friedrich Christiansen verhängt am Folgetag den Ausnahmezustand über Nordholland und lässt den Streik mit aller Gewalt niederschlagen.

1956, 24. Februar: In Moskau billigt die Kommunistische Partei der Sowjetunion auf ihrem XX. Parteitag die vom Generalsekretär des Zentralkomitees, Nikita Chruschtschow, vorgeschlagene außenpolitische Richtlinie, eine friedliche Koexistenz zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten anzustreben. Im Laufe des Parteitags, der eine Wende in der Geschichte der UdSSR markiert, hält ­Chruschtschow auch die berühmt gewordene Geheimrede über Stalin und den ­Personenkult.

1966, 24. Februar: In Frankfurt am Main kommt es bei einer Demonstration verschiedener Studentenverbände gegen den Krieg der USA in Vietnam zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Mitglieder der CDU-Jugendorganisation Junge Union und der Studentenorganisation Ring Christlich-demokratischer Studenten (RCDS) versuchen den Demonstranten Transparente zu entreißen. Es kommt zu einer Schlägerei.