Brandenburg: Plan für Red-Bull-Fabrik auf Eis

Baruth/Mark. Der Bau einer Getränkedosenfabrik in Baruth/Mark ist vorerst gestoppt worden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) erklärte in einer Eilentscheidung vom Donnerstag einen Bebauungsplan der Stadt zur Erweiterung eines Industriegeländes für fehlerhaft und damit vorübergehend »nicht vollziehbar«. Auf dem Areal wollen die Firmen Rauch und Red Bull dafür ein insgesamt rund 17 Hektar großes Waldgebiet roden. Das Umweltnetzwerk »Grüne Liga« ging juristisch gegen den Bebauungsplan vor. Nun muss im Hauptsacheverfahren entschieden werden. (dpa/jW)